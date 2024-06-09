«Не Джей Ло»: названы звезды с самыми идеальными в мире ягодицами The Sun: телеведущая Майя Джама обладает самыми идеальными ягодицами в мире

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майя Джама

Эксперты в области пластической хирургии и косметологии пришли к выводу, что самыми красивыми ягодицами в шоу-бизнесе обладает ведущая реалити-шоу «Остров любви» Майя Джама. Согласно формуле «золотого сечения», у девушки идеальное соотношение ягодиц и талии. Ее результат составляет 0,7 балла, что является наивысшим показателем, сообщает The Sun.

Майя Джама может просто затмить всех своими знаменитыми ягодицами, которые являются лучшими в шоу-бизнесе, согласно математической формуле, разработанной древними греками более 2000 лет назад. <...> Сама 29-летняя звезда признается, что делает берпи, приседает с прыжками и выполняет планку, — пишет издание.

На втором месте в рейтинге звезд с самыми красивыми ягодицами расположилась 33-летняя американская модель и актриса Эмилия Ратаковски. Ее секрет — прогулки, походы и йога. Третье место заняла модель Эбби Клэнси, известная по программе «Топ-модель по-британски».

За 12 лет у нее родилось четверо детей. Но ее ягодицы остаются в невероятной форме благодаря силовым тренировкам и пилатесу, которые она использует для проработки всех мелких мышц, — отмечает The Sun.

42-летняя Ким Кардашьян со своей тонкой талией и пышными ягодицами также попала в рейтинг экспертов. Она соблюдает строгие тренировки, усложняя приседания и повороты бедра гирями и эластичными лентами.

Исследование компании GitNux показало, где живут женщины с самыми большими ягодицами. Лидером рейтинга среди 17 стран, вошедших в рейтинг, стала Южная Африка. Второе место заняла Аргентина, а третьей неожиданно стала Швеция. Авторы исследования не объяснили причины ни своего интереса к теме, ни выбора стран.