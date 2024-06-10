«Не дрожит рука»: посол об отношении Южной Кореи к конфликту на Украине Посол Зиновьев: конфликт на Украине не является ключевым сюжетом для Южной Кореи

Конфликт на Украине не является ключевым для Южной Кореи, однако страна заинтересована в том, чтобы он завершился, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью RTVI. По его словам, у руководства страны «не дрожит рука», когда власти подписываются под антироссийскими санкциями, потому что для них этот кризис не так важен.

С точки зрения Кореи в отношении украинского кризиса, как мне кажется, ее основная заинтересованность заключается в том, чтобы он поскорее закончился. <...> Не дрожит рука подписываться под всеми антироссийскими и проукраинскими инвективами, которые считают нужным изложить их западные партнеры. <...> Для них этот сюжет не является таким, что ли, ключевым, в отличие от ситуации в регионе, — заявил Зиновьев.

Когда представители Южной Кореи говорят с руководством незападных стран, то они обходятся без инвектив в адрес России. При этом встречаясь с западным миром, Сеул начинает говорить «на другом языке», добавил дипломат. Вместе с тем он отметил, что, вероятнее всего, украинскую «формулу мира» в Южной Корее считают «мертворожденной».

Ранее стало известно, что Республика Корея возобновит работу громкоговорителей на границе с КНДР в ответ на отправку шаров с мусором из народной республики. В Сеуле отметили, что возлагают всю ответственность за рост напряженности на Пхеньян.