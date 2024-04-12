«Не делайте этого»: Байден о возможном ударе Ирана по Израилю Байден предостерег Иран от нанесения удара по Израилю

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент США Джо Байден публично предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю. Он добавил, что Вашингтон поддержит Тель-Авив и поможет ему защищаться.

Не делайте этого, — сказал Байден в качестве послания Ирану на фоне опасений о готовящемся ударе по Израилю.

Американский президент подчеркнул, что Иран не добьется успеха, так как Соединенные Штаты поддержат Израиль. Поэтому Тегеран не должен идти на использование силы, указал он.

Иран может ударить по сирийским базам США в ответ на обстрел Израилем посольства в Дамаске, допустил ранее политолог и востоковед Олег Гущин. По его словам, Иран не станет трогать территории Израиля, тем более что военные ЦАХАЛ могут отбить атаку, алгоритм действия у них давно отработан.

Тель-Авив в случае нападения со стороны Тегерана нанесет масштабный удар по его территориям, заявлял экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, военно-политический обозреватель Алекс Векслер. По его данным, если атака произойдет со стороны других государств, то ответный удар израильтян придется по военной технике, которая атаковала Израиль. По словам политолога, удары по Израилю с территорий сопредельных государств происходят регулярно. Он отметил, что стране приходится обороняться на дальних подступах и действовать превентивно.