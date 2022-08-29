«Не даст спать спокойно»: боевой комплекс «Сармат» ошеломил США Боевой комплекс «Сармат» ошеломил военное сообщество США

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

Представленный в 2018 году во время обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию боевой комплекс «Сармат» впечатлил военное сообщество США, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайские СМИ. «Сармат» позиционируется как боевой комплекс, ракеты которого не могут перехватить даже самые современные системы ПРО.

В условиях геополитической напряженности Соединенные Штаты прикладывают много сил, чтобы сохранить статус мирового гегемона. <...> Россия, которая является их конкурентом, также не сидит сложа руки. Ее новый стратегический комплекс «Сармат» произвел ошеломляющее впечатление на военное сообщество США, — пишет издание.

Ход разработки «Сармата» уже много лет находится в центре внимания западного сообщества, и нынешним летом Владимир Путин объявил новость о том, что ракета до конца текущего года встанет на боевое дежурство.

«Сармат» является таким оружием, один лишь факт существования которого не дает руководству Соединенных Штатов спать по ночам спокойно, — отметили китайские журналисты.

Боевой комплекс «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 000 км и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок. Первый успешный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области. Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард назвал ранее российскую разработку «чертовски хорошей штукой».