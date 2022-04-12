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Мир

«Не чувствуешь санкций»: Лукашенко пошутил на встрече с Путиным

Лукашенко заявил, что не почувствовал санкционного давления на территории России
15:17, 12 апреля 2022
«Не чувствуешь санкций»: Лукашенко пошутил на встрече с Путиным Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: president.gov.by
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Белорусский президент Александр Лукашенко рассмешил своего коллегу из РФ Владимира Путина в ходе встречи на космодроме Восточный, заявив, что он не «почувствовал санкций» по приезде в Россию. Ранее главы государств приняли участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов. В ходе мероприятия Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны упрочить единство с российским государством.

Знаете, я поймал себя на мысли, что здесь не чувствуешь санкций, — пошутил Лукашенко.

Ранее Путин заявил, что отношения Москвы и Минска в экономической сфере развиваются успешно, несмотря на внешнее давление. Российский лидер также отметил, что Россия не собирается изолироваться.

По словам Путина, страну невозможно изолировать в современном мире и Москва будет сотрудничать с теми партнёрами, кто этого хочет.

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