«Не чувствуешь санкций»: Лукашенко пошутил на встрече с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко рассмешил своего коллегу из РФ Владимира Путина в ходе встречи на космодроме Восточный, заявив, что он не «почувствовал санкций» по приезде в Россию. Ранее главы государств приняли участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов. В ходе мероприятия Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны упрочить единство с российским государством.

Знаете, я поймал себя на мысли, что здесь не чувствуешь санкций, — пошутил Лукашенко.

Ранее Путин заявил, что отношения Москвы и Минска в экономической сфере развиваются успешно, несмотря на внешнее давление. Российский лидер также отметил, что Россия не собирается изолироваться.

По словам Путина, страну невозможно изолировать в современном мире и Москва будет сотрудничать с теми партнёрами, кто этого хочет.