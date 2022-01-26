«Не было воли»: Цеков о желании Киева решить конфликт в Донбассе

Российский сенатор Сергей Цеков назвал условия, которые необходимы для мирного решения ситуации на востоке Украины. В беседе с «Lenta.ru» он заявил, что у Киева не было сильного политика, способного решить проблему миром. По его мнению, для этого необходимо: воля, разум и одинаковый подход к правам человека.

Не было воли руководства решить всю эту проблему миром. Были супернационалистические взгляды, ненависть со стороны нациков, которых необходимо было отстранить от власти, — заявил он.

Он также раскритиковал двойные стандарты украинских политиков, которые им не позволяли вступить в серьёзные прямые переговоры с Донбассом «открыто и без посредников».

Почему-то, когда на Украине совершили переворот, это воспринималось нормально. Это «революция достоинства». Но, если какая-то территория с этой революцией не согласилась, то это уже переворот, который нужно подавлять силой, — считает Цеков.

По его мнению, даже сейчас эту проблему можно решить без перехода к cиловому сценарию, но для этого у власти в Украине должен cтоять глубоко ответственный человек, cпособный принимать серьёзнейшие решения.

Ранее Цеков объяснил, почему действующий президент Украины Владимир Зеленский в любом случае проиграет от возвращения своего предшественника — Петра Порошенко. Он подчеркнул, что Зеленский делает из Порошенко «страдальца» и «накручивает ему рейтинг». Сенатор отметил, что если руководитель государства «решится» арестовать прилетевшего из Варшавы политика, то сторонники Порошенко «мобилизуются для освобождения своего лидера».