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«Не будем вмешиваться»: Шольц об участии НАТО в конфликте на Украине

13:40, 02 марта 2022
«Не будем вмешиваться»: Шольц об участии НАТО в конфликте на Украине Олаф Шольц Фото: Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Военное вмешательство стран — членов НАТО в ситуацию на Украине было бы ошибкой, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он призвал к переговорам все стороны конфликта, сообщает телеканал Welt. По словам политика, сейчас важно, чтобы дипломатия снова получила свой шанc.

Наша линия очень ясна: мы не будем вмешиваться в военном плане — это касается НАТО, она этого делать не станет. Это было бы в нынешней ситуации ошибкой, — заявил Шольц на совместной пресс-конференции в Израиле с премьер-министром Нафтали Беннетом.

По словам Шольца, сложилась опаcная ситуация, так как продолжается конфликт между Россией, ядерной державой и самой большой страной в мире, и вторым по размеру государством Европы.

Ранее Германия одобрила отправку летального оружия на Украину — 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов, девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии. До этого Шольц заявлял, что возможность поставок летального оружия на Украину исключена.

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