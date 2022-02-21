«Не бросим один на один»: в СФ ответили на возможные провокации ЧВК в ЛДНР

Вероятность провоцирования конфликта России и Украины со стороны Западных частных военных (ЧВК) весьма возможна, это фактически уже осуществляется с учётом обострения в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил News.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По его словам, самопровозглашённые республики будут защищать себя, а Россия не бросит жителей ЛНР и ДНР. Таким образом он прокомментировал высказывание депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о возможном сценарии в Донбассе.

Народные республики будут защищаться. Окажем ли мы и поддержку? Конечно окажем. Мы же их не бросим один на один с воинствующей Украиной, — сказал Цеков.

Комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова о 147 тысячах российских военных на границе страны, собеседник сказал, что в Киеве и на Западе могут говорить «всё, что угодно». По мнению сенатора, войска РФ находятся на своей территории и это исключительно «наше дело».

А что американцы за пределами своей территории шастают по всему миру – лучше бы на это обращали внимание. Не просто участвуют, а ещё войны развязали, — подытожил Цеков.

Депутат Рады Кива выразил мнение, что если западные ЧВК спровоцируют конфликт между Россией и Украиной в Донбассе, то Москве придётся вмешаться, чтобы защитить русскоязычное население. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность силовой помощи России самопровозглашённым республикам Донбасса в случае обращения руководства ЛНР и ДНР.