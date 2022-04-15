Захарова поблагодарила Индию за отказ от политизации украинского вопроса

Москва высоко ценит независимую позицию Нью-Дели по украинскому вопросу, заявила NEWS.ru представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала усилия Индии по содействию мирному процессу. Она также высоко оценила возможность посредничества Индии в урегулировании украинского кризиса.

Высоко ценим независимую позицию Нью-Дели по украинскому вопросу. Она основана на готовности оказывать содействия мирному процессу. Мы признательны за отказ от политизации международных организаций и неприсоединение к санкциям США и их сателлитов, — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с предложением о проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Моди назвал сложившуюся ситуацию вокруг спецоперации «очень тревожной».

Также некоторое время назад министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит убеждать Нью-Дели в необходимости в будущем уменьшить закупки военной техники и оборудования у России. В Индии должны понять, что военные контакты с Москвой не в их интересах, отметил он.