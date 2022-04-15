18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Захарова поблагодарила Индию за отказ от политизации украинского вопроса

Захарова заявила, что Москва высоко ценит усилия Индии по содействию мирному процессу
19:50, 13 апреля 2022
Захарова поблагодарила Индию за отказ от политизации украинского вопроса Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Москва высоко ценит независимую позицию Нью-Дели по украинскому вопросу, заявила NEWS.ru представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала усилия Индии по содействию мирному процессу. Она также высоко оценила возможность посредничества Индии в урегулировании украинского кризиса. 

Высоко ценим независимую позицию Нью-Дели по украинскому вопросу. Она основана на готовности оказывать содействия мирному процессу. Мы признательны за отказ от политизации международных организаций и неприсоединение к санкциям США и их сателлитов, — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с предложением о проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Моди назвал сложившуюся ситуацию вокруг спецоперации «очень тревожной».

Также некоторое время назад министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит убеждать Нью-Дели в необходимости в будущем уменьшить закупки военной техники и оборудования у России. В Индии должны понять, что военные контакты с Москвой не в их интересах, отметил он.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео