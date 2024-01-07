«Не беспокойтесь»: Карлсен отказался бороться за шахматную корону Шахматист Магнус Карлсен отказался бороться за звание чемпиона мира

Фото: JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK/Global Look Press

Магнус Карлсен

Норвежский гроссмейстер и 16-й чемпион мира Магнус Карлсен отказался бороться за шахматную корону в 2024 году, сообщает Chess.com. Он заявил, что больше не получает удовольствия от подобных соревнований. Вместе с тем шахматист отметил, что не будет скучать по чемпионскому титулу, потому что он доволен жизнью, которая есть у него сейчас.

Не беспокойтесь, я не буду участвовать в турнире претендентов. Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Думаю, при нынешнем формате крайне маловероятно, что я снова буду бороться за звание чемпиона мира в классических шахматах, — заявил Карлсен.

Шахматист добавил, что продолжает играть в турнирах, однако чемпионат мира ему «просто не нужен». Говоря о том, что может побудить его вернуться, он заявил о смене правил. Так, Карлсен захотел сократить контроль времени и увеличить количество партий.

Чемпион мира по шахматам отказывается защищать свой титул в классической игре уже второй год подряд. В 2023 году корону забрал китайский игрок Дин Лижэнь, который обыграл россиянина Яна Непомнящего.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по быстрым шахматам в Узбекистане польский игрок Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину. Это произошло перед началом матча, который завершился вничью.