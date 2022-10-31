NBC: Зеленский вывел Байдена из себя во время переговоров

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Журналисты NBC, ссылаясь на осведомленные источники, пишут, что во время переговоров между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским в июне украинский лидер вывел американского коллегу из себя. По информации собеседников издания, это произошло в ходе разговора о помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву.

Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще одного миллиарда долларов в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. Байден вышел из себя, — утверждает телеканал.

Журналисты рассказывают, что после этого президент на повышенных тонах говорил украинскому лидеру, что «американский народ щедр», а Белый дом и Пентагон активно работают над помощью Киеву. Байден заключил, что Зеленский мог бы быть более благодарным.

Ранее французский политик, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо назвал в Twitter украинские власти «мафиозным режимом» и призвал прекратить его экономическую поддержку. Таким образом он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у Евросоюза $38 млрд.