NBC: в Белом доме обеспокоены отъездом Зеленского с Украины

Администрация Байдена обеспокоена, что в планы президента Украины Владимира Зеленского входит поездка в Германию для участия в Мюнхенской конференции, которая пройдёт в эти выходные, сообщил специальный корреспондент NBC Питер Александер со ссылкой на источники в Белом доме. Пресс-служба президента подтвердила планы украинского лидера, но отметила, что Зеленский внимательно следит за ситуацией на востоке Украины.

Администрация президента обеспокоена тем, что украинский президент Владимир Зеленский покинет страну для участия в Мюнхенской конференции, — написал Александер в Twitter.

Глава пресс-службы Зеленского Сергей Никофоров заявил, что до вылета президента «ещё есть время, чтобы отказаться от поездки». «Если появятся какие-либо тревожные новости, то украинский лидер скорректирует свои планы», — добавил пресс-секретарь.

Сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил с заявлением, где подчеркнул, что на Украине нет приказов на освобождение территорий Донбасса. Он считает, что Киев пытаются спровоцировать, а сам Данилов не видит полномасштабного вторжения со стороны России. Он подтвердил участие Зеленского в конференции в Мюнхене в субботу, хотя американский президент Джо Байден до этого сказал, что озабочен отъездом украинского коллеги из страны.