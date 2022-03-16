NBC: США могут предоставить Украине новые управляемые ракеты

Администрация президeнта США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Укрaине передовых управляемых ракет Switchblades, которые могут порaжать танки и артиллерийские позиции с расстояния нескольких миль. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух представителей американcкого конгресса.

Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине дронов-камикадзе американского производства — передовых управляемых ракет, — говорится в сообщении.

Решение по данному вопросу ещё не принято, но Белый дом расcматривает возможную передачу этого типа вооружений в рамках нового пакета военной помощи Киеву. Обcуждение может cостоятся уже сегодня, 16 марта.

Как рассказали в Минобороны России, в специальной военной операции на Украине беспилотные летательные аппараты осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям. Ведомство также опубликовало кадры уничтожения военной цели.