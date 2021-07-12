NBC News: США могут обсудить с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе

Белый дом рассматривает возможность обсудить на переговорах с Москвой сокращение военного присутствия США в Восточной Европе. При этом будет поднят вопрос о российских ракетах «Искандер» в Калининградской области, сообщает NBC News со ссылкой на источник в администрации США.

Обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, предварительного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер», способных нести ядерный боезаряд, на российской территории в Калининграде между Польшей и Литвой, — пояснил собеседник телеканала.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен плохо знает историю. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя высказывание американского дипломата о том, что НАТО никогда не обещало не расширяться на восток.

Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачёву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток», написал Пушков.