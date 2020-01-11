https://static.news.ru/photo/44203c36-352b-11ea-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские СМИ заявили, что Израиль помог США организовать операцию, которая привела к убийству иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает NBC News со ссылкой на неназванные источники, Израиль присоединился к операции 3 января, предоставив американцам ключевые сведения разведки по вопросу спецоперации. Эти детали помогли подтвердить и проверить информацию от осведомителей в сирийском аэропорту о том, что Сулеймани летел ночным рейсом из Дамаска в Багдад.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, сообщило, что сотрудники иракской службы безопасности полагают, что к утечке сведений о передвижениях Сулеймани могла быть причастна сеть шпионов. Среди подозреваемых — два сотрудника службы безопасности в аэропорту Багдада и два сотрудника частной авиакомпании Cham Wings, участвовавшей в перевозке генерала. Один из фигурантов работал в сирийском аэропорту, а другой — на борту лайнера.

The New York Times, в свою очередь, отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил с госсекретарём США Майклом Помпео перед убийством Сулеймани. Издание предполагает, что еврейское государство, вероятно, стало единственным союзником Вашингтона, который был осведомлён об операции.

Как писал NEWS.ru, 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.