NBC: на Украине погиб американский наемник из «Иностранного легиона»

На Украине погиб американский наемник из «Иностранного легиона» Тимоти Гриффин, который сражался на стороне ВСУ, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. По информации журналистов, в «Иностранном легионе» на стороне Киева сражаются несколько тысяч иностранцев. Отмечается, что боевик был родом из Нью-Йорка. В Госдепартаменте США рассказали телеканалу, что в курсе смерти гражданина США, но от комментариев отказались.

Еще один гражданин США погиб, сражаясь на Украине. Тимоти Гриффин сражался вместе с украинцами в «Иностранном легионе», который состоит из тысяч иностранцев, — сказано в публикации.

Представители «Иностранного легиона» рассказали журналистам, что Гриффин погиб в боях на востоке Украины.

Полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики Артем Жога ранее заявил, что территория донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских сил. Командир разведывательного батальона «Спарта» подтвердил слова военного корреспондента Семена Пегова и добавил, что последние позиции противника были уничтожены еще месяц назад. По словам военного, о полном освобождении сообщили сейчас после того, как силы ВСУ были отброшены за трассу М-4. Он отметил, что операции проводились совместно с ротой батальона 1539 «Архангел Михаил», с танкистами ОТБ и артиллеристами 238-й артбригады.