Названы жертвы массовой хакерской атаки, приписываемой РФ

Почти 200 организаций по всему миру, включая государственные учреждения и компании, были взломаны в рамках масштабной кибератаки. Её в Госдепе США приписывают Москве.
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Более тысячи из них подверглись взлому, что может позволить хакерам и дальше взламывать сети. При этом компаний, в сети которых хакеры проникли, скорее всего, меньше, подчёркивает издание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд министерств страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.