Названы жертвы массовой хакерской атаки, приписываемой РФ

https://static.news.ru/photo/71ce5b6e-4267-11eb-a9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Почти 200 организаций по всему миру, включая государственные учреждения и компании, были взломаны в рамках масштабной кибератаки. Её в Госдепе США приписывают Москве.

Об том сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Агентство отмечает, что вредоносное обновление программного обеспечения (ПО) получили 18 тысяч клиентов фирмы SolarWinds.

Более тысячи из них подверглись взлому, что может позволить хакерам и дальше взламывать сети. При этом компаний, в сети которых хакеры проникли, скорее всего, меньше, подчёркивает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд министерств страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.