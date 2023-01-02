MWM: Украина не сможет использовать ЗРК Patriot до 2024 года

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЗРК Patriot

Киев не сможет использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot раньше 2024 года, сообщает Military Watch Magazine. По информации издания, США пообещали предоставить Украине это оружие в 2023 году, однако только на одну подготовку местных ремонтных бригад американской стороне может потребоваться 53 недели.

Хотя предполагалось, что поставки систем Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна только подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели. Предстоит многому научиться, прежде чем в Украине будет действующая система Patriot на местах. <...> Вероятность того, что американские военные подрядчики будут задействованы для обслуживания систем, остается значительной, — говорится в публикации.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что передача Украине Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, так как данное вооружение поставляется Киеву не для нападения на российские территории.

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош предположил, что вскоре после поставок комплексов Patriot США могут перебросить на Украину истребители F-15 и F-16 для защиты аэродромов и мест базирования сухопутных войск. Это, по его словам, может стать новым этапом эскалации конфликта на Украине.