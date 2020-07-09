Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии

https://static.news.ru/photo/9be27dbc-c1da-11ea-b9c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер считает, что убийство блогера из Чечни Мамихана (Анзора) Умарова в Австрии могло быть заказным.

Мы не можем исключить, что... речь идет о заказном убийстве, — цитирует его ТАСС.

Баумшлагер добавил, что он не стал бы исключать и ссору, как возможную причину убийства. Он также сказал, что задержанный 47-летний подозреваемый хранит молчание и отказывается сотрудничать со следствием. Полиция сообщила, что он имеет статус беженца.

Уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, Мамихан Умаров застрелен выстрелом в голову в Австрии. Орудие убийства пока что не найдено, хотя полицейские обнаружили на месте преступления две единицы огнестрельного оружия.

Как писал NEWS.ru, что Умаров, известный как Анзор из Вены ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами. Сам Кадыров заявил, что к убийству чеченского блогера блогера причастны иностранные спецслужбы.