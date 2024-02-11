Названы возможные причины отмены поездки Макрона на Украину Военэксперт Дандыкин: Макрон отменил поездку в Киев из-за ситуации во Франции

Фото: IMAGO/Laurent Theillet/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон мог отменить свою поездку в Киев из-за нежелания отвечать на неудобные вопросы касательно финансирования и поставки большего количества оружия на Украину, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, французский лидер принял такое решение на фоне внутренних проблем государства.

Возможно, президент Франции решил не отвечать на неудобные вопросы. Например, касательно финансирования и поставок оружия на Украину. Это могло случиться на фоне внутренних проблем Франции. Лишь недавно в стране остановились протестные движения фермеров. Ситуация для ВСУ становится все более тяжелой, и, на мой взгляд, французский лидер решил сейчас отсидеться в кустах и понаблюдать, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт также предположил, что последний визит Борреля на Украину мог испугать французского лидера. Глава европейской дипломатии заявил, что во время рабочего визита был вынужден провести утро 7 февраля в киевском бомбоубежище из-за сигнала воздушной тревоги.

Боррелю тогда пришлось находиться в бомбоубежище из-за того, что российская армия атаковала военные цели. Возможно, он поделился этим с Макроном, — заключил Дандыкин.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон отменил запланированный на февраль визит на Украину. По данным иностранной прессы, решение было принято из соображений безопасности. Также, по информации СМИ, узнав о переменах в планах Макрона, ряд украинских дипломатов «упали со стульев».