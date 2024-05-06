Названы возможные последствия запрета США на импорт урана из России Росатом: запрет США на импорт обогащенного урана из РФ разрушителен для рынка

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Запрет США на импорт обогащенного урана из России негативным образом скажется на «глобальном рынке товаров и услуг ядерного топливного цикла» и приведет к последствиям в американской атомной энергетике, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей госкорпорации Росатом. По их словам, такое решение властей США имеет явно выраженный политический подтекст.

Подобные инициативы носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла и в конечном итоге негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике, — заявили в Росатоме.

Ранее сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Палата представителей конгресса ранее уже поддержала эту инициативу, как и президент США Джо Байден. Теперь политик должен подписать документ, и через 90 дней он вступит в силу. Этот законопроект вводит ограничения до 2040 года.

Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров ранее заявил, что законопроект является предвыборным пиаром, а Вашингтон по-прежнему сможет закупать этот ресурс вопреки запрету. Он сохраняет право американских властей закупать у России уран до января 2028 года.