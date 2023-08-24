Названы возможные дата и место встречи Путина и Эрдогана ТАСС: Эрдоган может прилететь к Путину в Сочи 4 сентября

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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева)

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина могут состояться в ближайшее время в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий дипломатический источник. По его словам, встреча может быть проведена уже 4 сентября. Официально эта информация пока не комментировалась.

Встреча президентов планируется в России. Возможная дата — 4 сентября, в Сочи, — заявил собеседник агентства.

О том, что Путин и Эрдоган проведут переговоры в России, ранее сообщало турецкое издание Yeni Şafak. По информации газеты, речь будет идти о возобновлении зерновой сделки.

До этого о предстоящей встрече с турецким лидером рассказал сам Путин. По словам президента, он договорился с коллегой о том, что переговоры состоятся. Глава государства уточнил, что планировал побеседовать с Эрдоганом еще до выборов президента Турции. Позднее было принято решение перенести встречу, чтобы избежать спекуляций на эту тему.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган могут провести встречу в Москве. Президент Турции может посетить РФ незадолго до саммита «Большой двадцатки», который состоится с 9 по 10 сентября в Нью-Дели.