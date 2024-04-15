Названы виды вооружений, использованных Ираном при атаке на Израиль Middle east eye: при атаке на Израиль Иран использовал БПЛА«Шахед-136»

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские официальные лица не разглашают полный список использованного при атаке на Израиль вооружения, но некоторые данные стали доступны изданию Middle east eye. По словам американского эксперта по вооружению Джеффри Льюиса, скорее всего, Тегеран использовал барражирующие боеприпасы «Шахед-136», которые несут около 20 кг взрывчатки.

Точно неизвестно, какие ракеты были использованы в субботу. Иран имеет в своем арсенале несколько типов крылатых ракет, пишет издание. В том числе Х-55 — ракету воздушного базирования, несущую ядерное оружие, с дальностью действия до 3000 км.

Военный аналитик и исследователь Фабиан Хинц написал в Twitter (X) , что наиболее вероятной крылатой ракетой, которая использовалась при атаке, была «Павех», являющаяся частью семейства крылатых ракет Soumar. Тегеран также обладает «Халид Фарж», современной противокорабельной ракетой, которая может нести 1000 кг боеголовок и имеет дальность действия 300 км. «Павех» имеет дальность действия 1650 км и, следовательно, способна поражать Израиль. Хинц отметил, что различные версии «Павех» были проданы Ираном йеменским хуситам и иракским Силам народной мобилизации.

Для перехвата иранских вооружений Израиль и его союзники, скорее всего, использовали системы Arrow и Iron Dome, ПВО «Праща Давида» и «Железный купол». По данным CNN, ВМС США сбили баллистические ракеты с помощью системы противоракетной обороны Aegis, которая находится на борту двух американских эсминцев. Официальные лица Израиля заявили, что Франция также участвовала в блокировании иранской атаки, похвалили технологии и радары, но подробности участия Парижа в военной операции не разгласили.

При этом американские военные уничтожили более 80 БПЛА и не менее шести баллистических ракет, выпущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена, сообщило Центральное командование ВС США.

Иран после атаки на Израиль должен подвергнуться «болезненным санкциям», заявляло Министерство иностранных дел еврейского государства. Ведомство также призвало внести Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций.