Названы вероятные причины жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Герой России Липовой: вертолет с Раиси мог упасть из-за плохого топлива

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Вертолет Ми-171, на борту которого находилась официальная делегация Ирана во главе с президентом Ибрахимом Раиси, мог совершить жесткую посадку из-за некачественного топлива, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он также назвал маловероятными версии о том, что к ЧП могли привести ошибка экипажа или атака на воздушное судно.

Ми-171 — это экспортный вариант Ми-8. Надежная, проверенная временем машина. Скорее всего, речь о некачественном топливе, вызвавшем отказ двигателей. Либо о неудовлетворительном техническом обслуживании, — пояснил Липовой.

Говоря о вероятности ошибочных действий пилота, эксперт подчеркнул, что она близка к нулю, поскольку в ВИП-рейсы всегда совершают профессионалы высшего класса. Липовой добавил, что вертолет вряд ли сбили или как-то по-иному повлияли на него во время полета.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находится президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия направлены спасатели, операция осложняется туманом и рельефной местностью.