Названы важные полезные ископаемые Украины, которые сильно интересуют США Экономист Беляев: США хотят заполучить украинский чернозем

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Западные страны, в том числе Соединенные Штаты, заинтересованы в украинском черноземе, считает экономист Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что плодородных земель в мире не так много, а тем временем продовольственная проблема стоит остро.

Учитывая продовольственную проблему по всему миру, речь идет об украинском черноземе. Украинский чернозем — тот еще ресурс, который может быть интереснее всех остальных. Литий и уран еще где-то есть, а плодородных земель очень мало, — пояснил экономист.

Беляев отметил, что также США могут интересовать уголь и железная руда. Кроме того, эксперт напомнил, что в районе Донбасса есть месторождение лития, где со времен СССР ведется добыча урана. Экономист уточнил, что эти запасы не просто стратегические, а долгосрочно стратегические.

США и другие страны Запада нацеливаются на два источника. Уголь, железная руда — это всем известно, есть намеки, что можно добывать нефть, но это не самое главное. В районе Донбасса есть месторождение лития, и со времен СССР там ведется добыча урана. Это действительно те запасы, которые являются не просто стратегическими, а долгосрочно стратегическими, — подчеркнул Беляев.

Американский сенатор Линдси Грэм ранее заявил, что США не намерены отдавать России и Китаю важнейшие полезные ископаемые на территории Украины. Таковых там, как отметил республиканец, на $10–12 трлн. Грэм подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте может иметь стратегические экономические выгоды для Запада.