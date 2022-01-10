Названы условия вывода войск ОДКБ из Казахстана

Силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уйдут из Казахстана, когда власти страны смогут управлять происходящим, заявил полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел» Владимир Клюкин изданию Lenta.ru. По его словам, для этого и сама организация должна понимать, что обстановка стабилизировалась.

Как только они (власти Казахстана. — NEWS.ru) разберутся между своими, назначат людей достойных на соответствующие посты, когда будет понятно самой ОДКБ, что стабилизировалась ситуация, что казахские власти в состоянии дальше управлять обстановкой, я полагаю, что не надо будет никакого присутствия, — сказал Клюкин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что войска покинут страну, когда выполнят свои функции. Он отметил, что срок их пребывания там определит также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали предположил, что миротворцы пробудут в стране неделю. Он подчеркнул, что после завершения контртеррористической операции никто из них не останется.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала бывшая столица Казахстана Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.