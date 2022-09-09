Названы условия выхода Австралии и Канады из-под британской короны Политолог Еремина: Австралия и Канада могут выйти из-под британской короны только по экономическим причинам

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Выход стран из-под британской короны и Содружества наций обусловлен не тем, что меняется монарх, а тем, что складываются определенные обстоятельства, которые влияют на это решение, прежде всего вопросы экономического взаимодействия и суверенитета, рассказала в беседе с NEWS.ru политолог Наталья Еремина. По ее мнению, Австралия и Канада не станут выходить из организации, даже несмотря на смену монархии, поскольку оба государства входят в одни и те же альянсы с Великобританией.

Этот вопрос не связан исключительно с фигурой монарха, хотя, безусловно, смена Елизаветы II на Чарльза в качестве главы Содружества может быть дополнительным аргументом, но вряд ли Австралия и Канада, которые всегда сотрудничают с британцами и входят в общие с Великобританией альянсы, вдруг разорвут отношения. Это абсолютно не свойственно взаимодействиям этих стран и не имеет никакого смысла, — считает Еремина.

Политолог объяснила, что крупные государства не выйдут из Содружества наций, так как это удобная и большая площадка для разных видов сотрудничества, начиная от политики и заканчивая спортом.

Елизавета II скончалась в Балморале накануне в окружении своей семьи. Ей было 96 лет. После смерти матери принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, одетая в черное, обратилась к нации у дома № 10. Она сказала, что страна «опустошена» новостями из Балморала, и назвала смерть Королевы «огромным шоком для нации». Свою речь Трасс завершила фразой «Боже, храни короля» — теперь так будет звучать первая строка в национальном гимне Великобритании.