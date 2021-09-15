Названы условия въезда россиян в Испанию

Россияне смогут посетить Испанию при наличии свидетельства о прививке от коронавируса одной из одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин. Кроме ВОЗ, вакцина может быть из списка одобренных и Европейским агентством по лекарственным средствам. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Испании.
В дипломатическом учреждении
Согласно норме, действующей в данный момент в Испании, российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения, — говорится в сообщении генерального консульства.
13 сентября было возобновлено авиасообщение между Россией и Испанией. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что также открывается воздушное сообщение с Ираком, Турцией и Словакией.