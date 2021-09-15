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Названы условия въезда россиян в Испанию

09:41, 16 сентября 2021
Названы условия въезда россиян в Испанию Фото: pixabay.com
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Россияне смогут посетить Испанию при наличии свидетельства о прививке от коронавируса одной из одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин. Кроме ВОЗ, вакцина может быть из списка одобренных и Европейским агентством по лекарственным средствам. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Испании.

В дипломатическом учреждении подчеркнули, что ситуация, вызванная пандемией коронавируса, требует данных мер в интересах сохранения здоровья граждан. 

Согласно норме, действующей в данный момент в Испании, российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения, — говорится в сообщении генерального консульства.

13 сентября было возобновлено авиасообщение между Россией и Испанией. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что также открывается воздушное сообщение с Ираком, Турцией и Словакией.

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