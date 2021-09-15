Названы условия въезда россиян в Испанию

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Обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) несёт риски для стран региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите организации. Российский лидер принимает участие во встрече в режиме видеоконференции. Его слова приводит РИА Новости.

Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только не стабильная, но и несёт новые по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран, — сказал президент...