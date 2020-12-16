Названы угрозы морскому господству США

Основными конкурентами военно-морского флота США в мире являются Россия и Китай, однако Пекин стал наибольшей причиной для беспокойства.
Об этом говорится в новом докладе ВМС США.
Мы отдаём приоритет конкуренции с Китаем из-за его растущей экономической и военной мощи, растущей агрессивности и продемонстрированного намерения доминировать в своих региональных водах и переделать международный порядок в свою пользу, — цитирует аналитиков ВМС Newsweek.
В докладе также отмечено, что Пекин потратил на модернизацию вооружения и оснащение его передовыми системами $261 млрд, что меньше американских затрат ($686 млрд), но Китай нацелен лишить США господства в Азии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что к началу 2030-х годов число кораблей в составе ВМС США вырастет до 355, что соответствует стратегии противодействия России и Китаю. Об этом заявил первый заместитель министра обороны США Дэвид Норквист. Через 20 лет, по его словам, кораблей в составе ВМС должно быть уже 400.