Названы угрозы морскому господству США

https://static.news.ru/photo/e89779a4-40b1-11eb-ad56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiang Shan/Xinhua/Global Look Press

Основными конкурентами военно-морского флота США в мире являются Россия и Китай, однако Пекин стал наибольшей причиной для беспокойства.

Об этом говорится в новом докладе ВМС США.

Мы отдаём приоритет конкуренции с Китаем из-за его растущей экономической и военной мощи, растущей агрессивности и продемонстрированного намерения доминировать в своих региональных водах и переделать международный порядок в свою пользу, — цитирует аналитиков ВМС Newsweek.

В докладе также отмечено, что Пекин потратил на модернизацию вооружения и оснащение его передовыми системами $261 млрд, что меньше американских затрат ($686 млрд), но Китай нацелен лишить США господства в Азии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к началу 2030-х годов число кораблей в составе ВМС США вырастет до 355, что соответствует стратегии противодействия России и Китаю. Об этом заявил первый заместитель министра обороны США Дэвид Норквист. Через 20 лет, по его словам, кораблей в составе ВМС должно быть уже 400.