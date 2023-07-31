Названы три возможных варианта развития событий в Нигере Политолог Асафов: ситуация в Нигере не будет меняться до урегулирования внутри страны

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер

Ситуация в Нигере с захватом власти военными и заключением президента Мохаммеда Базума с высокой вероятностью не будет меняться до урегулирования внутри страны, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, также возможно проведение переговоров мятежников с сообществом стран Западной Африки для установления компромисса. Кроме этого, в Нигер могут прийти миротворцы из других стран и освободить плененного президента, считает политолог.

Самый вероятный вариант, что ситуация останется такой, как есть, до урегулирования внутри страны. После чего «мятежники» сформируют все органы власти, включая правительство, и ситуация нормализуется в таком ключе, — сказал Асафов.

По его мнению, в случае установления контакта со странами Западной Африки нигерийские военные могут поставить условие не возвращать к власти Базума, а провести новые выборы. Что касается входа на территорию Нигера иностранных военных, политолог считает, что этот вариант маловероятен, однако риски есть.

Он также отметил, что, несмотря на заявления из Елисейского дворца касательно нападения на Францию и ее интересы в Нигерии, президент страны Эммануэль Макрон не принял никаких мер по этому поводу.

Дело в том, что заявление о вмешательстве с закрытием границ, прекращаем коммерческих рейсов и так далее и реальным вмешательством — разные вещи. Мы видим, что в Елисейском дворце прозвучало, что Эммануэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигерии. Любой, кто совершает нападение на французских граждан, дипломатов или интересы страны, получит незамедлительный и непреклонный ответ. Однако никакого ответа пока не поступило, кроме риторического, — подчеркнул Асафов.

Ранее нигерийские военные объявили о свержении Базума. Президентская гвардия заблокировали дворец главы государства, где он находится до сих пор. Уточняется, что президент страны в безопасности, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров призвала стороны воздержаться от применения силы и начать мирный диалог. Дипломат выразила надежду, что внутриполитический кризис будет урегулирован в ближайшее время.

Вместе с этим Совет Безопасности ООН выступил против переворота в Нигере, потребовав от мятежников немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны.