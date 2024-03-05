Названы три слабых места танка Abrams Военэксперт Матвийчук: у танков Abrams уязвимы лобовая броня и ходовая часть

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские танки M1 Abrams имеют уязвимости в области лобового бронирования и ходовой части, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Кроме того, по его словам, у машины, поставленной для Вооруженных сил Украины, башня открыта для любых атак.

Этот танк имеет ряд слабых мест. К ним можно отнести слабое лобовое бронирование, которое позволяют его поражать с близкой дистанции обыкновенными кумулятивными снарядами. Второе — это очень слабая защита ходовой части. <...> И последнее — это слабая броневая защита башни, которая открыта ко всем ударам, — объяснил специалист.

Он добавил, что российские военные применяют знание об этих деталях для поражения американских машин. При этом, по словам эксперта, Abrams нелегко вывести из строя, так как этот танк приспособлен для ведения позиционной и маневренной борьбы и хорошо противостоит ударам артиллерии.

Ранее Минобороны РФ подтвердило факт уничтожения российскими военными второго танка M1 Abrams в зоне СВО. Технику американского производства удалось вывести из строя благодаря слаженным действиям бойцов 30-й мотострелковой бригады и дроноводов из 15-й бригады.