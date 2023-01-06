Названы три критерия невозможности вступления Украины в НАТО Немецкий политик Ишингер озвучил критерии невозможности вступления Украины в НАТО

Фото: Zheng Huansong / Xinhua / Global Look Press

Немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока не будут соблюдены три критерия НАТО, пишет Politico. По его словам, речь идет о единстве населения страны в вопросе вступления в Альянс, единогласное принятие всеми членами НАТО нового участника, а также отвечает ли вступление страны в Альянс требованию о повышении европейской безопасности и стабильности. Он напомнил, что в 2008 году лидеры Франции и Германии не смогли ответить на все три вопроса положительно.

Рассматривается три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своем желании вступить в НАТО, или потенциальное членство приведет к внутреннему расколу? Все ли члены Альянса выступают за предоставление членства? Повысит ли членство рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом? — сказал Ишингер.

Он указал на то, что эти критерии применяются для расширения Альянса с 1997 года.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией. Он добавил, что в случае победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в июне следует поднять вопрос о членстве страны в Альянсе. По его словам, Анкара до сих пор не выразила готовность занять жесткую антироссийскую позицию. Бывший соратник Трампа отметил, что в случае недопонимания между Киевом и Западными странами в следующие 12 месяцев негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами конфликта.