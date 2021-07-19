Названы три кандидата на пост генсека НАТО

Сразу три человека являются кандидатами на пост генсека НАТО после ухода Йенса Столтенберга, мандат которого истекает 30 сентября 2022 года. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, речь
В издании отмечается, что Лондон будет добиваться назначения на пост главы Североатлантического альянса своей кандидатуры. Это необходимо для того, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние после Brexit. В связи с этим назывались фамилии бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и её советника по национальной безопасности Марка Седвилла.
Ранее американский журналист Доминик Сансоне заявил, что агрессивная риторика и провокации войск НАТО в адрес России наносят вред репутации стран Альянса и их национальным интересам. Он отметил, что США и их союзники мало выиграют от позиции, занятой в отношении России после вхождения Крыма в состав последней. В то же время они могут понести значительные потери с точки зрения имиджа и влияния.