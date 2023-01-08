Названы три фактора, которые говорят о преимуществе России перед НАТО Al Mayadeen: есть три фактора, которые говорят о преимуществе России над НАТО в конфликте на Украине

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Специальная военная операция выявила три фактора, которые свидетельствуют о преимуществе России перед НАТО, считает обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа. В первую очередь, США неправильно оценили объем ресурсов и экономических возможностей, которые есть в арсенале России.

Хассан Нафаа отметил, что западные санкции провалились, а рубль стал даже крепче, чем до начала конфликта. В то же время антироссийские санкции негативно сказались на экономике западных стран, особенно европейских.

Второй фактор – военная мощь. Журналист уверен, что Россия не задействовала весь свой потенциал на поле боя. Третий фактор — это степень сплоченности политических и военных альянсов с обеих сторон.

У России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. Что же касается США, то возглавляемому ими альянсу, НАТО, грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а европейские страны не смогут найти альтернативу российским энергоносителям, — подчеркнул Нафаа.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт давно дал понять, что не согласится на проведение комиссии Украина — НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству. Таким образом он ответил на сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина — НАТО.

Распадом может обернуться для НАТО стремление украинского президента Владимира Зеленского увеличить поставки техники и вовлечь Альянс в прямой конфликт с Россией. Такое мнение в материале для издания National Review высказал обозреватель Майкл Брендан Догерти. Его выводы были сделаны, в частности, на основании выступления Зеленского в Конгрессе США.