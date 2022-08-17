Названы страны с наибольшими шансами пережить ядерный апокалипсис Nature Food: в случае ядерной войны меньше всего пострадают Австралия и Новая Зеландия

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

В случае локальной ядерной войны между Индией и Пакистаном среднее глобальное потребление калорий сократится в течение пяти лет на 7%. К такому выводу пришли американские ученые. В случае полномасштабного ядерного столкновения между США и Россией показатель снизится на 90% через три — четыре года после начала войны. Результаты исследования публикует журнал Nature Food.

Специалисты смоделировали несколько сценариев возможного ядерного конфликта и его влияния на урожайность основных сельскохозяйственных культур в каждой стране, а также на животноводство и рыбную ловлю.

В результате выяснилось, что наибольшее снижение урожая последует в странах, расположенных в средних и высоких широтах. Туда попадают в том числе основные страны-экспортеры, включая Россию и США. Это может привести как минимум к экспортным ограничениям и сбоям в странах Африки и Ближнего Востока, зависящих от импорта продовольствия.

При этом наименьший ущерб будет ощущаться в Австралии и Новой Зеландии. Правда, они в этой связи могут столкнуться с небывалым потоком беженцев из стран Азии и других государств.

Ранее учёные выяснили, в каком месте на Земле лучше всего переждать коллапс. По их мнению, если действительно случится апокалипсис, то строить бункер лучше в Новой Зеландии.