Названы страны, начавшие пересматривать свои позиции по Украине Newsweek: Германия, Италия и Франция начали менять свои позиции по Украине в пользу мира

Фото Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия, Франция и Италия начали пересматривать свою позицию в отношении Украины. Они всё больше склоняются к позиции завершения боевых действий в кратчайшие сроки. Об этом в статье для журнала Newsweek написал внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис. Он отмечает, что ранее Берлин, Париж и Рим выступали вместе с США, Великобританией и Польшей за «стратегическое поражение» Москвы.

Германия, Италия и Франция всё больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине, — отметил Депетрис.

Он также напомнил о заявлении бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, призвавшего Киев начать переговоры с Москвой в самое ближайшее время. По мнению эксперта, в дальнейшем могут возникнуть «потрясения, которые будет трудно преодолеть».

Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания боевых действий он не может не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры, которые сейчас являются убеждёнными сторонниками Украины, начнут пересматривать свою политику, — резюмировал Депетрис.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми.