Названы страны, которые вместе с РФ поддержали соглашение по ядерной сделке Россия, Иран и Китай продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке

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Россия, Китай и Иран поддерживали и продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД), говорится в совместном заявлении трех стран, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Там уточнили, что позиция эта не изменилась после выхода США из соглашения в 2018 году, передает агентство Tasnim.

Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения, — сказано в заявлении.

Ранее министерство иностранных дел России сообщило о прекращении межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве по вопросам ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Документ между Москвой и Токио был подписан 13 октября 1993 года в японской столице.

До этого представитель Госдепартамента США заявил, что Китай не захотел вести переговоры с США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия после консультаций в ноябре прошлого года. По его словам, стороны могли обсудить улучшение коммуникации, а также систему оповещений о тестовых запусках ракет.