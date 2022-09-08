Названы страны, которые продолжат принимать российских туристов В Ростуризме сообщили, что Греция и Кипр продолжат принимать российских туристов

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Протарас, Кипр

Несмотря на отмену упрощенного визового режима с Россией, в Европе останется пул государств, которые продолжат выдавать россиянам въездные документы, например, Греция и Кипр, заявил председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. Он также добавил, что для россиян откроют прямые рейсы многие страны Азии, а с конца октября можно будет полететь в Венесуэлу и на Кубу, пишет «Экономика сегодня».

Давыденко подчеркнул, что визовые санкции ЕС не сильно затронут индустрию, так как поток туристов из России не был решающим, поэтому делать прогнозы о том, когда можно будет снова свободно путешествовать по Европе, пока рано.

Ситуация напрямую увязана с другими процессами, происходящими на данный момент. В международном туризме прогнозировать что-то более чем на месяц сейчас бесполезно, — отметил эксперт.

Специалист предупредил, что переориентирование турпотока в сторону Азии тоже имеет свои нюансы. Так, Китай закрыт из-за коронавируса, а в Таиланд нет прямых рейсов. Тем не менее уже осенью россияне смогут летать в Индию и на Шри-Ланку.

Ранее стало известно, что Россия и Индонезия работают над восстановлением прямых авиарейсов между странами. На прямые полеты в Джакарту запросили разрешения «Аэрофлот», Nordwind и Azur Air. Прежде чем возобновлять прямые авиаперевозки, российские компании сначала должны открыть в Индонезии свои представительства, заявил на полях ВЭФ индонезийский посол Хосе Таварес.