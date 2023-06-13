Названы страны, откуда чаще всего бегут долларовые миллионеры Россия и Китай стали лидерами по оттоку миллионеров по итогам 2022 года

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По итогам 2022 года Китай и Россия возглавили список стран, которые покинули больше всего долларовых миллионеров, говорится в отчете британской консалтинговой компании Henley & Partners. Из Китая в прошлом году уехали 10,8 тысячи миллионеров, а из России — 8,5 тысячи.

При этом отток из России оказался меньше, чем прогнозировалось. Ожидалось, что Россию покинут не менее 15 тысяч миллионеров, что составляет около 15% их общего числа на конец 2021 года. Кроме того, сообщает Henley & Partners, в пятерку стран, откуда уехали миллионеры, вошли Индия, откуда уехали 7,5 тысячи, Гонконг, который покинули 2,4 тысячи, и Бразилия, потерявшая 1,8 тысячи.

По данным экспертов, больше всего состоятельных людей в 2022 году приехали в Объединенные Арабские Эмираты (5,2 тысячи), Австралию (3,8 тысячи) и Сингапур (2,9 тысячи).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не замечают тенденцию отъезда миллионеров из страны и не знают, на чем основаны предположения компании Henley & Partners о 15 тысячах богатых людей, которые покинут страну к концу года.