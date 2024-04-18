Названы страны, которые обладают космическим оружием Полковник Кошкин: космическое оружие есть у России и США

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Космическое оружие есть у США и России, рассказал полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с Lenta.ru военный эксперт подчеркнул, что многие страны работают над созданием подобного вооружения, которое сможет уничтожать спутники противника. По его словам, на вооружении у армии США есть космические беспилотники.

У США есть Х-37, это космический беспилотник, созданный для того, чтобы уничтожать наши спутники. Мы скоро выведем в космос наш аналог, который за счет электро-магнитных импульсов тоже может выводить из строя спутники противника, — отметил эксперт.

По его словам, Россия пробовала уничтожить собственный спутник при помощи ракетной системы «Нудоль», которая входит в систему обеспечения безопасности А-235, известную как «Мертвая рука». Кошкин уточнил, что такие же технологии есть у КНДР и Индии.

Мы сняли этот спутник в космосе и показали, что в состоянии поступить так же с любым другим спутником. Но то же показали и американцы, и китайцы, и индийцы. Так что помогать в войне в космосе будут и ракеты снизу, — заключил эксперт.

Кошкин ранее рассказал, что спутники помогают вести боевые действия. По его словам, они дают армии навигационные преимущества, а также способствуют разведке. Эксперт отметил, что страны, у которых есть преимущество в космосе, будут более успешны и в бою.