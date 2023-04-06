Названы страны, которые могут вступить в НАТО в будущем Политолог Старчак: Швеция, Австрия и Ирландия могут вступить в НАТО в будущем

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Шансы на вступление Швеции в НАТО высоки даже при условии, что переговоры с Турцией по этому вопросу затянутся на несколько лет, заявил в беседе с РИАМО политолог Максим Старчак. Помимо того, к Альянсу могут присоединиться Австрия и Ирландия, если в этих странах сменятся политические лидеры. Эксперт отметил, что Грузия также может проявить стремление к членству в НАТО.

Швеция все еще может вступить в НАТО, даже если переговорный процесс с Турцией затянется на несколько лет. Шансы у Швеции высоки. Есть еще Австрия и Ирландия, которые при смене политических лидеров могут захотеть стать членами Альянса, — заявил Старчак.

Политолог отметил, что вопрос вступления тех или иных стран в НАТО зависит от их внутренней политики, которая меняется в европейских государствах с каждыми выборами.

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что Швеция присоединится к Альянсу уже в скором времени. Чиновник объяснил, что в июне в Швеции начнут действовать законы, включающие обязательства в рамках меморандума с Турцией. Замгенсека добавил, что две недели назад в НАТО прошла очередная встреча по обсуждению двустороннего урегулирования вопроса.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 4 апреля передал США документ о присоединении к НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в своей речи в честь присоединения Финляндии заявил, что президент России Владимир Путин хотел «захлопнуть дверь НАТО», но получил «больше НАТО».