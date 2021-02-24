Названы страны, где чаще всего нарушают права россиян

https://static.news.ru/photo/2ba14b9a-76a8-11eb-aa6e-96000091f725_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look press

Лидером по количеству нарушений прав россиян и соотечественников являются Соединённые Штаты Америки. В лидерах этого антирейтинга также Украина и страны Евросоюза — прежде всего, прибалтийские республики, а также ряд других восточноевропейских государств, сказано в докладе Московского бюро по правам человека.

Большей частью такие нарушения проявляются в уголовном преследовании и фабрикации уголовных дел по надуманным поводам. Кроме того, это произвольный арест, задержания, пытки, жестокое обращение с заключёнными, передаёт РИА Новости.

В документе также отмечено, что большинство уголовных преследований россиян со стороны главного нарушителя — властей США — происходит по обвинению в кибермошенничестве — причём на фоне постоянных обвинений в адрес России в кибератаках на американские объекты и органы власти.

Важное место в перечне нарушений прав занимают ущемление свободы слова, права на свободное получение и предоставление информации, а также преследование журналистов за их профессиональную деятельность. Значится в списке и борьба с исторической памятью, которая, как полагают авторы доклада, направлена на забвение и искажение исторического прошлого.

Ранее, как писал NEWS.ru, Совет Федерации утвердил закон, который предусматривает штрафы до 3 млн рублей за нарушение закона об устойчивом Интернете и нарушение прав граждан РФ в Сети, включая цензуру российских СМИ.