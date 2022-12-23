Названы сроки встречи Путина с премьером Индии Посол Индии в России: Путин встретится с Моди в следующем году

Фото: Press Information Bureau/Pib Pho/Global Look Press

Нарендра Моди, Владимир Путин

В следующем году запланирована встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол в РФ Паван Капур. На какой площадке встретятся политики, он не уточнил.

Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоров, в любом случае они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в «Группе двадцати», поэтому встреча обязательно пройдет, — отметил Капур.

По его словам, Нью-Дели ожидает, что «в скором времени также состоятся контакты, но пока нет конкретных договоренностей».

Ранее Моди отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за ситуации на Украине. Это второй раз, когда лидеры двух государств не встретятся с 2000 года. Саммит, обычно проводимый в декабре, ранее отменяли в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

В сентябре представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели продолжает призывать к немедленному прекращению боевых действий на Украине. Он подчеркнул: чтобы решить конфликт, сторонам необходимо в срочном порядке сесть за стол переговоров. Дипломат отметил, что эту позицию разделяет и Моди, который подтвердил ее в ходе беседы с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Сам Путин во время встречи с Моди заявил, что Россия готова предпринять все возможное, чтобы военный конфликт на Украине закончился как можно скорее. По его словам, основная проблема заключается в нежелании Киева участвовать в мирных переговорах.