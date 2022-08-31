Названы сроки пребывания миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Глава запорожской ВГА Балицкий назвал сроки пребывания миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что программа миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время посещения Запорожской АЭС рассчитана на один день. Он добавил, что в цель миссии заявлена как «ознакомиться с работой станции», он назвал подобную формулировку «размытой». По его словам, члены делегации заедут на территорию АЭС через Васильевку, которая находится вблизи линии соприкосновения, а вечером того же дня уедут, пишут «Известия».

Программа визита рассчитана на один день. Пока заявлено — «ознакомиться с работой станции». Для нас это размытое понятие, — рассказал Балицкий.

Он предположил, что члены миссии МАГАТЭ осмотрят два работающих реактора, а также хранилище отходов и систему охлаждения. Глава ВГА отметил, что администрация региона готова показать все места, куда прилетели украинские снаряды и осколки от снарядов западного образца.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования. Он добавил, что приказ о его планировании отдал президент Украины Владимир Зеленский еще в начале июля. Эксперт отметил, что по переброшенным в регион солдатам ВСУ наносились удары. По его словам, украинские военные хотели прорваться к Бериславу и Новой Каховке, чтобы блокировать пути снабжения через дамбу ГЭС. Шурыгин подытожил, что украинские силы не способны сейчас на такие операции.