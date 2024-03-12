Названы сроки передачи Киеву прибыли от замороженных активов Москвы FT: Евросоюз может летом передать Украине €3 млрд прибыли с активов России

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Европейский союз уже в июле может передать Киеву €2–3 млрд прибыли с замороженных странами Запада российских активов, управление которыми осуществляет международный депозитарий Euroclear, пишет газета Financial Times. По ее данным, Еврокомиссия (ЕК) к настоящему моменту уже подготовила план, по которому будут изыматься доходы с этих активов, полученные после февраля.

Вырученные средства планируют направить украинскому руководству уже через четыре месяца, однако это произойдет только в том случае, если схему одобрят все представители объединения. Согласно планам ЕС, эту схему намерены огласить до саммита лидеров ЕС на предстоящей неделе, отмечает газета.

Издание при этом указывает на споры в ЕС касательно того, как стоит распорядиться изъятыми активами. Часть политиков настаивает, чтобы эти деньги были вложены в восстановление Украины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в свою очередь настаивает, чтобы средства направили на военные нужды украинской армии.

Ранее издание Euractiv сообщило о намерениях Европейской комиссии предоставить план по применению замороженных активов России в середине марта. Отмечалось, что в Европе хотят, чтобы прибыль от российских активов была использована на нужды Украины.

До этого крупные международные банки потребовали от Лондона создать механизм и правовую систему для конфискации активов России. Как сообщает Bloomberg, банкиры хотят сделать этот процесс законным, чтобы не потерять репутацию Лондона как надежного финансового центра.