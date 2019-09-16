https://static.news.ru/photo/b0005caa-d82f-11e9-9575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Новый этап обмена заключёнными между Москвой и Киевом состоится только после саммита «нормандской четвёрки», которая должна собраться до конца октября.

Конкретная дата не называется, нет и имён, которые будут включены в списки на обмен. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на источник.

Ранее News.ru сообщал, что глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о работе над новым обменом пленными. По его словам, этот процесс всегда был тяжёлым, так как обе стороны должны согласиться со списками. Несмотря ни на что, Киев в ближайшее время планирует добиться освобождения своих граждан, заключил он.