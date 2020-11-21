Названо самое загруженное авианаправление во время пандемии

Пандемия COVID-19 нанесла значительный ущерб пассажирской авиаиндустрии. Международное сообщение фактически остановилось, в некоторых странах ограничения коснулись и внутренних рейсов.
На этом фоне выделяются государства Восточной Азии — 10 самых загруженных во время пандемии авианаправлений приходятся на них. Как
В топ-10 самых загруженных направлений во время пандемии ещё восемь приходятся на Японию и Китай и одно на Вьетнам. 768 184 билета продано на ноябрьские рейсы из Пекина в Шанхай, это второе по загруженности направление в пандемийный период.
Как писал NEWS.ru, Япония с начала ноября возобновила авиасообщение с Россией. Решение о возобновлении полётов принято на основе принципов взаимности и исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых случаев инфицирования в течение двух недель на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1.