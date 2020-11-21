Названо самое загруженное авианаправление во время пандемии

https://static.news.ru/photo/e3619faa-2cb6-11eb-b71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пандемия COVID-19 нанесла значительный ущерб пассажирской авиаиндустрии. Международное сообщение фактически остановилось, в некоторых странах ограничения коснулись и внутренних рейсов.

На этом фоне выделяются государства Восточной Азии — 10 самых загруженных во время пандемии авианаправлений приходятся на них. Как передаёт Bloomberg, внутренний рейс из столицы Южной Кореи Сеула на остров Чеджудо оказался на первом месте по популярности. В ноябре около 1,3 миллиона человек забронировали билеты на это направление. Полёт длится чуть более часа. Стоит отметить, что самым популярным международным рейсом воспользовались за этот период только 148 тысяч человек. Речь идёт о маршруте Каир (Египет) — Джидда (Саудовская Аравия).

В топ-10 самых загруженных направлений во время пандемии ещё восемь приходятся на Японию и Китай и одно на Вьетнам. 768 184 билета продано на ноябрьские рейсы из Пекина в Шанхай, это второе по загруженности направление в пандемийный период.

Как писал NEWS.ru, Япония с начала ноября возобновила авиасообщение с Россией. Решение о возобновлении полётов принято на основе принципов взаимности и исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых случаев инфицирования в течение двух недель на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1.