Названы самые творческие города мира

https://static.news.ru/photo/cfe23be2-1541-11eb-bc7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты составили рейтинг самых креативных городов мира. Первую строчку рейтинга занял Париж.

На втором месте разместилась Барселона, замыкает тройку лидеров столица Ирландии Дублин. По мнению сотрудничающих с британским сервисом продажи печатной продукции экспертов, в пятёрку также вошли Лондон и Тель-Авив.

В Париже насчитали больше статуй и монументов на единицу площади, чем в любом другом городе мира. Столица Франции может похвастаться самой высокой плотностью концертных площадок и театров, а также самым большим числом опубликованных в Instagram фотографий объектов уличного искусства. В Барселоне больше всего музеев, а в Дублине — стендап-клубов, передаёт РИА Новости.

Города оценивались по девяти критериям, среди которых плотность размещения учреждений культуры и количество снимков с объектами стрит-арта в Instagram. В итоговый рейтинг вошли 75 населённых пунктов. Российские Санкт-Петербург и Москва оказались на 36-м и 41-м местах соответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дания и Нидерланды возглавили рейтинг стран с самой качественной пенсионной системой.