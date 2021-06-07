Глава ЛНР заявил о большой роли русского языка

https://static.news.ru/photo/b4d97764-c6a0-11eb-99c5-96000091f725_660.jpg Леонид Пасечник Фото: glava-lnr.info

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что русский язык очень важен для её жителей, на своей странице в Twitter.

Он написал , что для граждан ЛНР это не просто государственный язык, а культура, традиции и историческая ценность республики. Он также призвал беречь, совершенствовать и любить русский язык.

Как уточняется, свою публикацию Пасечник приурочил ко Дню русского языка, который традиционно отмечается 6 июня.

Ранее правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка до 2030 года. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко заявил, что концепция направлена на изменение отношения иностранцев к украинскому языку.