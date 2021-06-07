16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Глава ЛНР заявил о большой роли русского языка

10:26, 06 июня 2021
Леонид Пасечник Леонид Пасечник Фото: glava-lnr.info

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что русский язык очень важен для её жителей, на своей странице в Twitter.

Он написал, что для граждан ЛНР это не просто государственный язык, а культура, традиции и историческая ценность республики. Он также призвал беречь, совершенствовать и любить русский язык.

Как уточняется, свою публикацию Пасечник приурочил ко Дню русского языка, который традиционно отмечается 6 июня.

Ранее правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка до 2030 года. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко заявил, что концепция направлена на изменение отношения иностранцев к украинскому языку. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео