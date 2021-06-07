Глава ЛНР заявил о большой роли русского языка

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что русский язык очень важен для её жителей, на своей странице в Twitter.
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Как уточняется, свою публикацию Пасечник приурочил ко Дню русского языка, который традиционно отмечается 6 июня.
Ранее правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка до 2030 года. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко заявил, что концепция направлена на изменение отношения иностранцев к украинскому языку.