Названы самые популярные туры у россиян на Новый год

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, какие туры чаще всего бронируют россияне на новогодние праздники. Это Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Доминикана и Крым, сообщает URA.RU.

Выбирают россияне на Новый год те страны, которые уже будут открыты.

Если вы уже запланировали отдых, то стоит заранее побеспокоиться о приобретении тура, хотя бы за месяц. Лучше брать путёвку сейчас, иначе ближе к праздникам цены поднимутся и будет меньше свободных дат. Наиболее полярные направления для отдыха — это Куба, Турция, ОАЭ, Сейшельские Острова, Мальдивы и Доминиканская Республика. Также очень популярен Крым, — рассказала турэксперт.

Другой эксперт — директор екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова уточнила, что спрос на внутренний туризм в России может быть чуть меньше обычного из-за сложной эпидемиологической обстановки. Но здесь уже роль играет платёжеспособность туристов. Хотя на Новый год, как правило все направления отличаются высокой стоимостью.

У нас в стране сейчас вводят жёсткие ограничения и неизвестно, сколько они еще будут действовать, поэтому возможно спрос на отдых внутри страны будет пользоваться меньшим спросом, чем зарубежные туры, — добавила специалист.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с COVID-19 бронирование билетов и планирование отдыха для многих превратилась в головную боль. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, с какими сложностями сталкиваются россияне при заказе билетов в период пандемии, как лучше поступить со страховкой от отмены рейса и почему туристы скорее полетят в Египет, чем в Краснодарский край.